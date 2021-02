Asia: il trailer italiano del film di Ruthy Pribar

News





24/02/2021 |

Tramite la Lucky Red siamo felici di mostrarvi il primo trailer italiano di Asia, il film di Ruthy Pribar presentato lo scorso anno in anteprima al Tribeca Film Festival. L’opera vede recitare al suo interno Alena Yiv, Shira Haas, Tamir Mula e Gera Sandler.



Il film è disponibile su miocinema.



Sinossi di Asia:

Asia, immigrata russa a Gerusalemme, è una madre single. Per lei la maternità è sempre stata una lotta più che un istinto ovvio. Il suo lavoro da infermiera la tiene molto occupata e la sua giovane età la spinge ad avere ancora una vita privata movimentata e fuori dai canoni tradizionali. Vika, riservata e spigolosa, è nel fiore dell’adolescenza, passa le sue giornate aggirandosi nello skatepark con i suoi amici ed è alle prese con i primi amori e con la scoperta della sessualità. Asia e Vika vivono sotto lo stesso tetto, le loro esistenze si incrociano quotidianamente, interagendo però a malapena. La loro routine viene sconvolta quando la malattia degenerativa di cui Vika soffre si aggrava improvvisamente. I due destini prendono allora una nuova strada: Asia interviene diventando finalmente la madre di cui Vika ha davvero bisogno e la malattia diventa l’opportunità per rivelare e far vivere a pieno il grande amore che esiste tra di loro.