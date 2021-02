Sulla Stessa Onda: il trailer dellopera prima di Massimiliano Camaiti

News





24/02/2021 |

Netflix presenta il primo trailer ufficiale di Sulla Stessa Onda, il film che segna di fatto il debutto dietro la macchina da presa per una pellicola di Massimiliano Camaiti.

Elvira Camarrone, Christian Roberto, Donatella Finocchiaro, Corrado Invernizzi e Vincenzo Amato sono gli attori principali di questa pellicola che racconta di un amore tra adolescenti che, reso complicato da una triste e amara realtà, proverà a varcare tutti i confini possibili.



Netflix rilascerà il film a partire dal 25 marzo.



Sinossi di Sulla Stessa Onda:

Lorenzo, 17 anni, è uno dei giovani istruttori del corso di vela del rinomato centro velico, dove si svolgeranno le regate regionali. Fra gli allievi c’è anche Sara, 16 anni: sin da subito i due ragazzi si scambiano degli sguardi e qualche battuta. Giorno dopo giorno, i due non smettono di guardarsi: per ciascuno è il primo amore, quello che ti prende alla testa e non ti permette di ragionare. Ma il corso finisce.

I due si ritrovano a Palermo, ma inspiegabilmente Sara diventa sfuggente. Risponde raramente ai messaggi. Eppure Lorenzo è sicuro di non sbagliarsi, e va a casa di lei. Gli apre il padre di Sara che gli confessa che la figlia è malata, ha una distrofia degenerativa. Il decorso della malattia è di solito rapido, il corso di vela è stato il suo desiderio per provare a sentirsi una ragazza come le altre. Lo choc è enorme, ma Lorenzo ama Sara, la vuole vedere felice e ha un’idea folle e romantica: iscriverla alla regata regionale, per gareggiare insieme e vivere un’esperienza indimenticabile.