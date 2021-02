Io Sono Nessuno: in rete il nuovo spot italiano

News





26/02/2021 |

Tramite la Universal Pictures ecco il nuovo spot italiano di Io Sono Nessuno, action-movie diretto da Ilya Naishuller. L'opera non debutterà più il 26 febbraio ma farà capolino nelle sale dal 2 aprile. Protagonista del film è Bob Odenkirk inserito in un cast che comprende anche Connie Nielsen, RZA, Aleksey Serebryakov e Christopher Lloyd.



Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Derek Kolstad, è prodotto da Kelly McCormick e David Leitch, i creatori dello spinoff di Fast & Furious, Hobbs & Shaw, di Deadpool 2 e di Atomica Bionda, con la loro società 87North, da Braden Aftergood (Hell or High Water, Wind River) per la Eighty Two Films, e da Bob Odenkirk e Marc Provissiero (Hulu’s PEN15) per la Odenkirk Provissiero Entertainment. I produttori esecutivi sono Derek Kolstad, Marc S. Fischer e Tobey Maguire.



Sinossi di Io Sono Nessuno:

Il vincitore dell'Emmy Bob Odenkirk (Better Call Saul, The Post, Nebraska) interpreta Hutch Mansell, un padre sottovalutato e un marito trascurato, che prende le umiliazioni della vita in faccia, senza mai respingerle. Un signor nessuno. Quando una notte due ladri entrano nella sua casa di periferia, Hutch si rifiuta di difendere se stesso e la sua famiglia, sperando di prevenire una violenza maggiore. Suo figlio adolescente Blake (Gage Munroe, The Shack), rimane deluso da lui, e sua moglie Becca (Connie Nielsen, Wonder Woman) sembra volerlo tenere sempre più lontano. Le conseguenze dell'incidente si scontrano con la rabbia ribollente di Hutch, innescando istinti dormienti e spingendolo verso un percorso brutale che farà emergere oscuri segreti e abilità letali. In un turbine di pugni, sparatorie e stridore di pneumatici, Hutch dovrà salvare la sua famiglia da un pericoloso avversario (il popolare attore russo Aleksey Serebryakov, Amazon’s McMafia) e assicurarsi che non sarà mai più trattato come un "nessuno" qualunque.