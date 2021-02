Luca: rilasciato il teaser trailer italiano

News





26/02/2021 |

Direttamente dal canale ufficiale della Disney ecco il teaser italiano del nuovo progetto cinematografico targato Disney-Pixar dal titolo Luca. Lo studio, tramite la clip, non ha specificato però quando l'opera uscirà nelle sale.



Ambientato in una splendida cittadina della Riviera Ligure, Luca racconta la storia di un giovane ragazzo che vive un'estate indimenticabile tra gelati, pasta e infiniti giri in scooter. Il nostro protagonista, Luca, vive tutte queste avventure con il suo nuovo migliore amico ma tutto il divertimento è minacciato da un misterioso segreto: la presenza sotto il mare di un mostro marino.



La regia è di Enrico Casarosa che ha diretto lo short movie La Luna. Lo stesso regista ha spiegato il progetto: "Questa del film è una storia personale, non solo perché è ambientata sulla Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c'è la celebrazione dell'amicizia. Le amicizie d'infanzia spesso segnano il corso di chi vogliamo diventare e sono quei legami che sono al centro della nostra storia in Luca".