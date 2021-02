La Warner Bros. Pictures pronta a realizzare un nuovo film su Superman

News





28/02/2021 |

La saga di Superman è pronta per rinascere cinematograficamente grazie ad una nuova pellicola che verrà sviluppata dalla Warner Bros. Pictures e dalla DC Comics. Il film sarà prodotto da J.J. Abrams tramite la sua Bad Robot ed avrà una sceneggiatura scritta da Ta-Nehisi Coates. Tra i produttori troveremo anche Hannah Minghella.

Stando alle prime informazioni il progetto sta muovendo i primi passi e non è stato ancora annunciato il nome del regista. Stessa sorte anche per il cast: non è stato specificato il nome dell’attore che vestirà i panni di Superman.

Per Coates si tratterà della seconda grande sceneggiatura dopo Wrong Answer, pellicola di Ryan Coogler che entrerà presto in lavorazione.