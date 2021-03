Golden Globe 2021: i vincitori della 78esima edizione

News





01/03/2021 |

Le città di Los Angeles e New York hanno aperto le porte alla 78esima edizione dei Golden Globe. La cerimonia è stata portata avanti via streaming, seguendo dunque tutti i protocolli di sicurezza legati al Covid-19. A trionfare è stato Nomadland, premiato come Miglior Film. Tra i premiati anche Borat 2, Jane Fonda, premio alla Carriera, e la nostra Laura Pausini per il brano Io Sì, scritto da Diane Warren per il film La Vita Davanti a Sé.

Ecco tutti i premi:

MIGLIOR FILM DRAMMATICO – Nomadland di Chloe Zhao

MIGLIOR FILM MUSICAL O COMMEDIA – Borat Subsequent Moviefilm di Jason Woliner

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE - Soul

MIGLIOR REGISTA – Chloe Zhao (Nomadland)

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO – Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO – Andra Day (The United States vs Billie Holiday)

MIGLIOR ATTORE IN UN MUSICAL O COMMEDIA – Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

MIGLIOR ATTRICE IN UN MUSICAL O COMMEDIA – Rosamund Pike (I Care a Lot)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA – Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA – Jodie Foster (The Mauritanian)

MIGLIOR SCENEGGIATURA – Aaron Sorkin (Il Processo ai Chicago 7)

MIGLIOR COLONNA SONORA - Trent Reznor & Atticus Ross and Jon Batiste (Soul)

MIGLIOR CANZONE – Io Sì (The Life Ahead)

MIGLIOR FILM STRANIERO – Minari (Lee Isaac Chung)



SERIE TV

MIGLIOR SERIE DRAMMATICA – The Crown

MIGLIOR SERIE MUSICAL O COMMEDIA – Schitt’s Creek

MIGLIOR MINISERIE O FILM TV - The Queen’s Gambit

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE DRAMMATICA – Josh O’Connor (The Crown)

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE DRAMMATICA – Emma Corin (The Crown)

MIGLIOR ATTORE SERIE MUSICAL O COMMEDIA – Jason Sudeikis (Ted Lasso)

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE COMMEDIA O MUSICAL – Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV - Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV – Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV – John Boyega (Small Axe)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV – Gillian Anderson (The Crown)