Hobbs & Shaw: ecco un aggiornamento sul sequel

News





01/03/2021 |

Sono passati due anni dall’uscita nelle sale di Hobbs & Shaw, lo spin-off di Fast and Furious diretto da David Leitch e con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham. La pellicola si è ben comportata al botteghino, incassando 759 milioni di dollari, e da diverso tempo si parla della possibilità di un sequel. E ad aggiornare il pubblico circa una sua possibile realizzazione ci ha pensato la produttrice Kelly McCormick.



Nel corso di un’intervista a Collider la McCormick ha spiegato: “Sono tutti impegnati in questo momento… Chi è più impegnato di Dwayne Johnson? Lui è cruciale per il progetto. Al momento ci limitiamo ad ascoltare, per essere onesti. Ci piacerebbe continuare ad esplorare la storia ma al momento tutti sono concentrati su altri progetti. Però c’è entusiasmo al pensiero di poter realizzare qualcosa”.

Vedremo dunque se nelle prossime settimane arriveranno ulteriori aggiornamenti circa il progetto appartenente al franchise di successo.



Sinossi di Fast & Furious: Hobbs & Shaw:

In seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra Hobbs (Johnson), mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw (Statham), emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda.

Ma quando Brixton (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6 (Vanessa Kirby, The Crown), nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.

Hobbs & Shaw spalanca una nuova porta nell'universo Fast & Furious, trascinando l'azione per tutto il mondo, da Los Angeles a Londra passando per le tossiche e desolate terre di Chernobyl fino alla lussureggiante meraviglia delle isole Samoa