Lives in Secret: Charlotte Gainsbourg e Hugh Bonneville saranno i protagonisti

01/03/2021 |

Charlotte Gainsbourg e Hugh Bonneville saranno i protagonisti dello spy thriller movie Lives in Secret ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. La pellicola sarà sviluppata dal produttore Jeremy Bolt.



La Gainsbourg interpreterà l'ufficiale dell’intelligence Vera Atkins pronta a tutto pur di ritrovare gli agenti, scomparsi, che lei aveva inviato in Francia durante il conflitto. Il film sarà l’adattamento di A Life in Secrets della scrittrice Sarah Helm ed è basato su una storia vera.



Non è stato annunciato il nome del regista e non è stata svelata la data d'inizio delle riprese.



Parlando di altri progetti, la Gainsbourg sarà impegnata presto sul set di The Almond and the Seahorse.