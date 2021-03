The Refuge: Renny Harlin dirigerà lhorror movie

News





02/03/2021

Renny Harlin dirigerà la pellicola The Refuge, horror movie la cui sceneggiatura è stata scritta da Ben Sztajnkrycer.

La storia racconterà di un sergente dell’esercito, Rick Pedroni, che tornerà a casa da sua moglie Kate dopo una missione in Afghanistan. L’uomo che però la donna ha riabbracciato non è più lo stesso di prima: lo stesso sembra essere cambiato e più violento rispetto al passato. E se le autorità evidenziano che l’uomo ha subìto una grave lesione cerebrale, Kate sospetta qualcosa di diverso ed ha ragione: Rick, infatti, è tornato a casa posseduto da uno spirito malefico.

Il cast è in via di definizione con le riprese che partiranno in Bulgaria il prossimo aprile.

Yariv Lerner, Rob Van Norden, Gary Lucchesi, Michael McKay ed Harlin saranno i produttori.