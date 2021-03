Without Remorse: ecco il trailer internazionale

News





04/03/2021 |

Grazie ad Amazon Prime Video ecco il trailer ufficiale di Without Remorse, spy-thriller movie con protagonista Michael B. Jordan. Lo studio ha annunciato che il debutto sulla piattaforma avverrà il prossimo 30 aprile.



Il film, adattamento cinematografico del romanzo di Tom Clancy, è diretto da Stefano Sollima che ha lavorato su una sceneggiatura di Taylor Sheridan.



Nei panni del protagonista troviamo Michael B. Jordan che interpreterà l'agente John Clark, un ex Navy Seal conosciuto precedentemente con il nome di John Kelly, che cercherà di vendicarsi di un gruppo di narcotrafficanti in quel di Baltimora. Bell interpreterà Robert Ritter, il vicedirettore delle operazioni della CIA, uno dei personaggi più famosi dei romanzi di Clancy.



All'interno del film recitano anche Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Jacob Scipio, Jack Kesy, Todd Lasance, Luke Mitchell e Cam Gigandet.



Akiva Goldsman ha prodotto il film con Jordan, Josh Appelbaum ed Andre Nemec.