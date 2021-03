Chaos Walking: rilasciata una scena in lingua originale

News





04/03/2021 |

Grazie alla Lionsgate ecco una nuova scena in lingua originale di Chaos Walking, la pellicola adattamento cinematografico del libro Chaos Walking: The Knife of Never Letting Go di Patrick Ness. Il film vede protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley, inseriti in un cast composto anche da Mads Mikkelsen, David Oyelowo, Nick Jonas e Demian Bichir.



Ness, Charlie Kaufman and John Lee Hancock si sono occupati di scrivere la sceneggiatura.



Chaos Walking racconta la storia di Todd Hewitt (Holland) che vive su un pianeta distante del Nuovo Mondo colpito da The Noise, un virus in grado di alterare il pensiero degli abitanti costringendoli alla pazzia. Todd scoprirà però l’esistenza di una ragazza chiamata Viola (Ridley) che potrebbe essere la chiave per sbloccare molti segreti nascosti del Nuovo Mondo. Insieme, i due partiranno per un’incredibile avventura alla ricerca della verità sul loro passato. Bichir interpreterà il padre adottivo di Todd.



Allison Shearmur e Doug Davison sono i produttori. La collana di romanzi di Chaos Walking è composta da tre libri: La Fuga, Il Nemico e La Guerra.



Il film debutterà negli USA a marzo 2021.