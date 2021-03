Jumanji: presto in lavorazione il quarto capitolo?

News





05/03/2021 |

La saga di Jumanji potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo. A confermare il tutto è stato uno dei produttori, Hiram Garcia, che ha svelato l’idea di far nascere un nuovo progetto: “Stiamo parlando circa la realizzazione di un nuovo film – ha raccontato a comicbook -. Ne parliamo di continuo perché questa crew è come una famiglia. Raramente ricordo di un’esperienza sul set con attori e troupe così vicini tra loro. E di un nuovo film ne stiamo parlando. Ovviamente non posso dire nulla, però abbiamo grandi progetti in testa”.



Jumanji – Benvenuti nella Giungla e Jumanji: The Next Level hanno visto protagonisti Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan. Nel secondo capitolo hanno fatto capolino anche Danny De Vito e Danny Glover.



Entrambe le opere, che al botteghino hanno incassato più di 800 milioni di dollari, sono state dirette da Jake Kasdan. Non è chiaro ancora se il regista tornerà per dirigere questo nuovo progetto.