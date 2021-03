Minions: The Rise of Gru: slitta di un anno l'arrivo del film

News





05/03/2021 |

Come sappiamo il calendario delle uscite della Universal Pictures sta subendo dei cambiamenti. La compagnia ha infatti annunciato che Fast & Furious 9 debutterà nel mese di giugno e non uscirà più di conseguenza a maggio. Uno slittamento lieve a livello di giorni, diverso da quello subito da Minions: The Rise of Gru. La pellicola animata, infatti, non farà più capolino nelle sale a luglio 2021 ma uscirà esattamente un anno dopo, il 1° luglio 2022.



Una scelta importante, quella dello studio, che vuole valorizzare al meglio questo sequel dopo il grande successo ottenuto al botteghino dal primo film, uscito nel 2015.



La trama di Minions: The Rise of Gru non è stata rivelata anche se le prime informazioni raccontano che tutto ruoterà intorno a Gru, il supervillain che abbiamo imparato a conoscere nel corso dei vari capitoli che hanno coinvolto anche Cattivissimo Me.



La regia della pellicola (il cui titolo italiano è Minions: Come Gru Diventa Cattivissimo) è affidata a Kyle Balda e Brad Ableson. Il cast internazionale comprende Steve Carell, Julie Andrews, Lucy Lawless, Michelle Yeoh, Taraji Henson, Jean-Claude Van Damme e Danny Trejo.