Star Trek: in arrivo un nuovo film. J.J. Abrams sarà il produttore

05/03/2021

Il franchise cinematografico di Star Trek continuerà ad espandersi. E lo farà anche a breve con una nuova pellicola che sarà prodotta ancora una volta dalla Bad Robot di J.J. Abrams. Il progetto è già avviato con Kalinda Vazquez che si occuperà di scrivere la sceneggiatura: per l’autrice si tratta della prima sceneggiatura per un’opera appartenente alla saga ma in passato ha lavorato anche alle storie delle serie Star Trek: Discovery e Star Trek: Short Treks.



L’ultima volta che abbiamo visto nelle sale un film di Star Trek è stato nel 2016 quando Justin Lin diresse Star Trek: Beyond con protagonisti Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana, Simon Pegg, Idris Elba, Sofia Boutella e John Cho. Il film incassò 343 milioni di dollari al botteghino.



Del nuovo progetto non sono stati diffusi i dettagli, quindi ancora non sappiamo la trama e se lo stesso Abrams si occuperà della regia.



Abrams ha prodotto e diretto Star Trek, Into Darkness – Star Trek e Star Trek: Beyond.