Ticket To Paradise: Billie Lourd in trattative per recitare nel film

06/03/2021 |

Un'altra attrice potrebbe unirsi presto al cast di Ticket To Paradise, il film diretto da Ol Parker e con protagonisti George Clooney e Julia Roberts.Stiamo parlando di Billie Lourd, entrata ufficialmente in trattative per unirsi a questo progetto che sarà sviluppato dalla Universal Pictures e dalla Working Title. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo affidato all'attrice.



Parker ha scritto la sceneggiatura con Daniel Pipski con i due attori che interpreteranno una coppia divorziata pronta a viaggiare verso Bali per impedire alla loro figlia di commettere lo stesso errore che loro stessi avevano commesso venticinque anni prima. Altri dettagli sulla trama non sono stati rilasciati.



Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title saranno i produttori con Sarah Harvey e Deborah Balderstone. Tra i produttori troviamo anche Clooney e Grant Heslov della Smokehouse Pictures, la Roberts, Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill della Red Om Films.



Per Clooney e la Roberts si tratterà della terza collaborazione dopo Oceans’ Eleven (2001) e Money Monster – L’Altra Faccia del Denaro (2016).



La Lourd ha recentemente recitato in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e nella serie American Horror Story.