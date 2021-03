Il Talismano: gli ideatori di Stranger Things trasformeranno in una serie il libro di Stephen King

News





08/03/2021 |

Matt e Ross Duffer, gli ideatori della fortunata serie tv Stranger Things, si metteranno presto all'opera per un nuovo interessante progetto. Il duo lavorerà accanto a Stephen King per trasformare in una serie uno dei libri del famoso scrittore. Questa volta il testo interessato è Il Talismano, libro che King ha scritto nel 1983 assieme a Peter Straub.



La serie andrà in onda su Netflix ed avrà una sceneggiatura scritta da Curtis Gwinn, il produttore esecutivo di Stranger Things, che sarà anche showrunner di questa nuova idea per il piccolo schermo.



Il Talismano sarà una co-produzione Amblin TV e Monkey Massacre Production. King e la Paramount Pictures saranno i produttori esecutivi.



Sinossi del romanzo:

Un mondo misterioso e raccapricciante, celato in un'altra dimensione, è il luogo oscuro che un ragazzo deve attraversare nel suo viaggio terribile ed esaltante alla ricerca di un leggendario cristallo dotato di poteri magici. L'eterna lotta tra il bene e il male si ripete in un'agghiacciante parossismo di paura e di tensione.