Russell Crowe reciterà in Rothko, nuovo film di Sam Taylor-Johnson

08/03/2021 |

A distanza di tre anni dalla sua ultima opera per il cinema, A Million Little Pieces, Sam Taylor-Johnson, la regista di Cinquanta Sfumature di Grigio, tornerà dietro la macchina da presa per una nuova pellicola basata su una storia realmente accaduta. Il film in questione si è intitola Rothko e richiama a gran voce il pittore Mark Rothko. Ma al centro della pellicola non ci sarà solo l’artista: la pellicola porterà alla luce la battaglia legale di sua figlia Kate, pronta a tutto pur di difendere l’eredità lasciata da suo padre.



Il cast del film è in via di definizione ed è stato annunciato che nella parte di Mark Rothko troveremo Russell Crowe mentre in quello di Kate ci sarà Aisling Franciosi. Il cast comprende anche Aaron Taylor-Johnson e Michael Stuhlbarg.



Il film è l’adattamento del libro The Legacy of Mark Rothko di Lee Seldes, con la sceneggiatura che è stata scritta da Lara Wood. Jared Freedman, David Silverton, Taylor-Johnson e Taylor-Johnson saranno i produttori mentre Jonathan Schwartz e Logan Lerman saranno i produttori esecutivi.