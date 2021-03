Al via le riprese di Limbo, il nuovo lavoro di Alejandro Gonzalez Inarritu

News





08/03/2021 |

Dopo i grandi successi ottenuti nel 2014 e nel 2015 con Birdman e Revenant – Redivivo, ultime due sue pellicole realizzate, Alejandro Gonzalez Inarritu è tornato dietro la macchina da presa. Sono ufficialmente partite infatti le riprese del suo nuovo film dal titolo Limbo. Città del Messico sta ospitando il set della pellicola la cui sceneggiatura è stata curata dallo stesso Inarritu. Stando a quanto riportato dalle prime indiscrezioni, il progetto esplorerà la politica e la modernità sociale del Messico.

Limbo sarà il primo film del regista girato interamente in Messico dal 2000: anno in cui uscì la sua prima opera dal titolo Amores Perros.

Al momento i dettagli circa la trama non sono stati svelati mentre sappiamo che il cast sarà guidato da Daniel Giménez Cacho.



Con Birdman e Revenant, Inarritu ha ottenuto una grande successo internazionale portando via la bellezza di tre Premi Oscar per il primo (Miglior Film, Miglior Regista e Migliore Sceneggiatura Originale) e quello di Miglior Regista per il secondo.