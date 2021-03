Lady Chatterleys Lover: Emma Corrin in trattative per recitare nel film

News





09/03/2021 |

Dopo averla vista interpretare la Principessa Diana in The Crown, la serie Netflix, Emma Corrin potrebbe essere coinvolta presto in un nuovo progetto questa volta cinematografico. L’attrice è entrata in trattative per recitare in Lady Chatterley’s Lover, pellicola che sarà sviluppata dalla 3000 Pictures e che sarà diretta da Laure de Clermont-Tonnerre, regista di The Mustang.



La sceneggiatura è stata scritta da David Magee (Vita di Pi) mentre Laurence Mark, Pete Czernin e Graham Broadbent saranno i produttori.

La pellicola sarà ovviamente l’adattamento del famoso romanzo di D.H. Lawrence, conosciuto in Italia con il titolo L’Amante di Lady Chatterley.



Sinossi del romanzo:

Connie Chatterley è moglie di sir Clifford, un aristocratico che in seguito a una ferita di guerra è diventato impotente (metafora della sterilità intellettualistica della sua cultura e della sua classe). Connie desidera la maternità e la sua carica vitale la spinge verso il guardacaccia Mellors. Nasce tra i due una passione e quando Connie si accorge di aspettare un bambino, lascia il marito e va a vivere insieme a Mellors. Per il verismo tattile con il quale racconta l'amore sessuale, per la critica aperta alle convenzioni sociali, per l'apparente esaltazione dell'adulterio, l'opera più famosa di Lawrence (colpita da sentenze di oscenità e volgarità) uscì "purgata" nel 1928, in Inghilterra; sarà pubblicata in edizione integrale solo nel 1960.