Evil Dead Rise: Bruce Campbell parla delle riprese del film

Arrivano novità importanti circa Evil Dead Rise, la nuova pellicola appartenente al franchise di La Casa. A rilasciare le indiscrezioni è stato Bruce Campbell, l’attore protagonista della storia opera originale. Intervistato da Knox News Campbell ha spiegato che il piano attuale è quello di girare il film in Nuova Zelanda entro la fine dell’anno. Lo scenario che farà da sfondo al film – ha aggiunto – sarà quello di un ambiente urbano moderno.



Evil Dead Rise, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Cronin, è attualmente in fase di pre-produzione non ci sono ancora novità su quello che sarà il cast.



Campbell tornerà come produttore e insieme a lui ci sarà anche Sam Raimi, il regista di La Casa.