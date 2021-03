Elizabeth Banks dirigerà la pellicola Cocaine Bear

News





10/03/2021 |

L’agenda di Elizabeth Banks si è arricchita di un nuovo progetto. Dopo aver diretto due anni fa Charlie’s Angels, la Banks tornerà dietro la macchina da presa per una pellicola dal titolo Cocaine Bear. Il film sarà prodotto da Phil Lord e Chris Miller, ovvero coloro che hanno diretto The Lego Movie, pellicola dove la regista ha prestato la voce al personaggio Wyldstyle.



La sceneggiatura è stata scritta da Jimmy Warden ma i dettagli circa la trama non sono stati rilasciati.



Quello che sappiamo è che Cocaine Bear sarà tratto da una storia vera. Anzi, l’incredibile storia della morte di un orso, siamo nel 1985 a nord della Georgia, dopo aver ingerito la bellezza di 40kg di cocaina. E stando ai report dell’epoca, il tutto sarebbe dovuto ad un trafficante di droga di nome Andrew Thornton che, per far perdere le sue tracce fingendo la sua morte, decise di lanciarsi col paracadute dal suo aereo, con quest’ultimo che poi si sarebbe dovuto schiantare. La mancata apertura del paracadute causò la morte dell’uomo che portava con sé un borsone contenente i 40kg di cocaina. La borsa fu prede dell'animale che inevitabilmente ne ingerì il contenuto...



Il progetto sta muovendo i primi passi.