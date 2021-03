Francis and the Godfather: Elle Fanning reciterà nel film

Il regista Levinson ha definito così Elle Fanning: “E’ una delle attrici più entusiasmanti e versatili. Sono veramente felice che si sia unita al cast di questo film dove porterà il suo unico talento”.



La Fanning, che abbiamo visto nella serie The Great, ha terminato da poco le riprese di The Nightngale.

è entrata a far parte del cast di, pellicola che racconterà la storia del making of dello storico film. La Fanning porterà sul set l’attrice Ali MacGraw, la moglie del capo della produzione della Paramount Pictures Robert Evans.La star affiancherà dunque, che indosserà i panni di Francis Ford Coppola,, che sarà Robert Evans, edscelta per interpretare Eleanor Coppola.L’opera sarà diretta dae si baserà sulla sceneggiatura scritta da, revisionata da Levinson che si occuperà anche della produzione.