Steven Spielberg dirigerà un film dedicato alla sua infanzia. Michelle Williams reciterà al suo interno

11/03/2021 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per Steven Spielberg. Stando alle prime informazioni il regista dirigerà una pellicola che sarà incentrata sulla sua infanzia vissuta in Arizona. Le novità, però, non si fermano qui perché una delle star che ritroveremo nella pellicola sarà Michelle Williams, il cui ruolo non è stato specificato.

Spielberg ha anche scritto la sceneggiatura con Tony Kushner, con quest’ultimo che ha già collaborato con il regista per le sceneggiature di Munich, Lincoln e West Side Story. Il casting è in corso e presto verrà annunciato chi interpreterà il personaggio principale che ricordiamo sarà ispirato a Steven Spielberg ragazzo.



La trama non è stata rivelata, l’unica informazione ci spiega che il personaggio principale non si chiamerà Steven mentre i luoghi che ritroveremo nel film saranno quelli dove il regista è cresciuto. Inoltre verrà esaminato nella pellicola il rapporto tra il protagonista e la sua famiglia.



Le riprese partiranno durante l’estate mentre l’uscita è prevista per il 2022.