Kenneth Branagh dirigerà un film dedicato ai Bee Gees

News





11/03/2021 |

Kenneth Branagh tornerà presto dietro la macchina da presa per un progetto interamente dedicato ai Bee Gees. Il biopic sarà sviluppato dalla Paramount Pictures. La pellicola andrà a raccontare l’intera storia dei fratelli Barry, Maurice e Robin Gibb, dagli inizi fino alla consacrazione mondiale.



La sceneggiatura sarà scritta da Ben Elton. Già in passato venne realizzato un documentario sui Bee Gees dal titolo How Can You Mend a Broken Heart, realizzato da Frank Marshall.



La produzione è affidata alla Amblin Entertainment di Steven Spielberg. Tra i produttori troviamo anche Graham King della GK Films mentre Barry Gibb sarà il produttore esecutivo.



Branagh ha completato recentemente le riprese di Assassinio sul Nilo mentre sta completando quelle di Belfast.