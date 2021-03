Creed III annunciata la data di uscita del film

News





Diversi mesi fa Tessa Thompson, durante un'intervista a MTV News, aveva annunciato l'imminente debutto alla regia di Michael B. Jordan, attore pronto a dirigere il terzo capitolo di Creed. Ed ora a confermare il tutto ci ha pensato direttamente la MGM che ha ufficializzato quello che sarà l'esordio dietro la macchina da presa del protagonista del franchise. Inoltre lo studio ha anche annunciato la data d'uscita del film che farà capolino nelle sale a partire dal 23 novembre 2022.



All'interno del cast troviamo ancora una volta la Thompson e Phylicia Rashad pronte a tornare nella saga.



Il nuovo film avrà una sceneggiatura scritta da Zach Baylin. La trama, al momento, non è stata ancora rilasciata. Parlando del cast Jordan tornerà per interpretare Adonis e al suo fianco ritroveremo la Thompson e Phylicia Rashad. Non è chiaro se nel film reciterà ancora una volta anche Sylvester Stallone.



I primi due episodi di Creed sono stati diretti rispettivamente da Ryan Coogler e Steven Caple Jr.