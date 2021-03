Chad Stahelski dirigerà il thriller movie Classified

News





11/03/2021 |

Chad Stahelski, regista che ha debuttato dietro la macchina da presa con il franchise di John Wick, ha aggiunto un nuovo impegno cinematografico alla sua già fitta agenda. Presto il papà della saga con protagonista Keanu Reeves dirigerà Classified, action-thriller movie che sarà sviluppato dalla New Line Cinema. Stahelski si occuperà anche della produzione tramite la sua 87Eleven Entertainment insieme ad Jason Spitz e Alex Young.

Il film è stato definito come una sorta di incrocio tra Die Hard ed Indiana Jones ed è ambientato all’interno di un bunker sotterraneo. In questo luogo misterioso sono presenti delle reliquie appartenenti al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Le stesse non sono però solo di natura ornamentale ma nascondono dei segreti inaspettati…