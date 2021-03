Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia: Benedict Cumberbatch parla di Sam Raimi

News





11/03/2021 |

Benedict Cumberbatch, protagonista di Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia,il secondo capitolo dedicato all’eroe della Marvel, ha rilasciato un'intervista a Collider dove ha parlato del rapporto con Sam Raimi. L'attore ha speso parole al miele per il regista:“Sam Raimi è straordinario, molto collaborativo, è una vera e propria forza. Ma lui è anche è umile e gentile e ti viene spontaneo metterti al suo servizio. E quando lo vedi felice è perché hai fatto quello che dovevi fare. Lui è abilissimo nel farti ottenere quello che serve al film e ti permette di raggiungere quel tipo di risultato. Il suo è un processo legato alla collaborazione”.



Cumberbatch è tornato dunque in questo secondo capitolo per interpretare lo stregone della Marvel e lo ha fatto in compagnia di Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor. Inoltre nel film reciteranno anche Elizabeth Olsen, attrice che nell’universo Marvel interpreta Scarlet Witch, e farà nuovamente capolino Rachel McAdams. La star riprenderà il ruolo della Dottoressa Christine Palmer che ha interpretato già nel primo film.



Raimi dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Jade Halley Bartlett e da Michael Waldron.