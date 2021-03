Resident Evil: diffuso online il primo poster del film

News





11/03/2021 |

Qualche giorno prima della fine del 2020 era stata diffusa la notizia della fine delle riprese del reboot di Resident Evil. A distanza di tre mesi arrivano ora due novità: la prima riguarda la locandina, diffusa tramite Twitter da Chad Rook, uno degli attori presenti nel film, la seconda, invece, porta a galla la data di uscita prevista per il 3 dicembre. Il poster porta con sé un alone di mistero, possiamo vedere infatti quello che sembra essere un fitto bosco il tutto su sfondo rosso.



Il nuovo Resident Evil è diretto da Johannes Roberts che ha anche scritto la sceneggiatura. Al momento, però, non sono stati rilasciati i dettagli riguardanti la trama della pellicola. Le prime informazioni, però, raccontano che lo scenario sarà quello di Raccon City.



Nei ruoli di Jill, Claire, Chris e Leon troviamo Hannah John-Kames, Kaya Scodelario, Robbie Amell e Avan Jogia mentre Neal McDonough, Tom Hopper e Donal Logue saranno William Birkin, Albert Wesker e il capo della Polizia Brian Irons.