Toni Collette debutterà dietro la macchina da presa con il film Writers and Lovers

12/03/2021

Toni Collette è pronta per il salto dietro la macchina da presa. La star dirigerà Writers and Lovers, opera che segnerà dunque il debutto ufficiale della Collette dietro la macchina da presa. Il film si baserà sul libro di Lily King e racconterà la storia di Casey Peabody, un’aspirante scrittrice che dovrà fare i conti con la morte della madre e con una storia d’amore improvvisamente precipitata. I due eventi cambieranno la sua vita fin quando non si innamorerà di due uomini diversi, una situazione che complicherà di fatto tutto…



La Collette scriverà la sceneggiatura con Nick Payne e sarà anche la produttrice attraverso la sua Vocab Films insieme a Susannah Grant e Sarah Timberman. Al momento non si hanno altri dettagli del progetto, dunque non è chiaro se Toni Collette sarà anche la protagonista.



La Collette ha preso parte recentemente alle riprese dell’ultimo film di Guillermo del Toro dal titolo Nightmare Alley.