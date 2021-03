Mission: Impossible 7: annunciata la presenza di nuovi attori!

News





12/03/2021 |

A sorpresa, tramite Instagram, il regista Christopher McQuarrie ha annunciato l’arrivo di nuovi attori all’interno del cast del settimo capitolo di Mission: Impossible. Reciteranno nel film, affiancando le star presenti, anche Cary Elwes, Indira Varma, Rob Delaney, Charles Parnell e Mark Gatiss. Inoltre nel film troveremo anche Greg Tarzan Davis.



La natura dei ruoli delle new entry non è stata specificata



La pellicola, come detto, è diretta da Christopher McQuarrie che si è anche occupato di scrivere la sceneggiatura. Nei panni di Ethan Hunt, il famoso protagonista del franchise, troveremo ancora una volta Tom Cruise. Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult e Shea Whigham sono gli altri attori chiamati a comporre il cast principale.



Mission: Impossible 7 debutterà a novembre 2021, rispettando dunque le tempistiche fissate dalla produzione che, nel corso di questi ultimi mesi, è stata costretta a rinviare spesso le riprese a causa della pandemia.