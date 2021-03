Thirteen Lives: Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton reciteranno nel film di Ron Howard

News





12/03/2021 |

Arrivano novità importanti per il cast di Thirteen Lives, il prossimo progetto cinematografico di Ron Howard. Il cast scelto dal regista, infatti, è di assoluto prestigio internazionale e la novità è che al suo interno troveremo anche Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton. Il trio lavorerà accanto a Weir Sukollawat, Thiraphat Sajakul, Sahajak Boonthanakit, Vithaya Pansringarm, Teeradon “James” Supapunpinyo, Nophand Boonyai, Tom Bateman, Paul Gleeson e Lewis Fitz-Gerald.



Il film sarà basato su una storia realmente accaduta nel 2018 in Thailandia, quando una squadra di calcio giovanile finì con rimanere intrappolata all’interno della grotta di Tham Luang. La storia fece il giro del mondo, soprattutto per la complessa operazione di salvataggio che costò la vita anche ad uno dei sommozzatori che parteciparono alla missione. E nel frattempo è stato annunciato che le riprese partiranno a marzo in Australia.



La produzione di Thirteen Lives è affidata a Brian Grazer. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da William Nicholson.



Quello di Thirteen Lives non è l’unico film al quale lavorerà Howard. II regista ha già accettato altri progetti: The Girl Before, The Fixer e Seveneves.