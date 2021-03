The Flash: Kiersey Clemons tornerà nei panni Iris West

News





12/03/2021 |

Kiersey Clemons tornerà ad indossare i panni di Iris West all’interno di The Flash, l’adattamento cinematografico del famoso fumetto della DC Comics. L’attrice dunque interpreterà nuovamente la fidanzata di Berry Allen. La Clemons aveva già indossato i suoi panni all’interno di Justice League ma il suo ruolo era stato tagliato nella versione del 2017 mentre potremo vederlo nella Snyder Cut che uscirà su HBO il 18 marzo.



La pellicola, le cui riprese partiranno nel mese di aprile a Londra, sarà diretta da Andy Muschietti che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Christina Hodson. Protagonista del film sarà Ezra Miller.



In The Flash reciteranno anche Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi chiamati a riprendere il ruolo di Batman. Gli attori hanno interpretato l'Uomo Pipistrello in epoche differenti, diretti rispettivamente da Zack Snyder il primo e da Tim Burton il secondo.



The Flash uscirà a novembre 2022.