Across the River and Into the Trees: terminate le riprese dl film di Paula Ortiz

12/03/2021 |

Sono ufficialmente terminate le riprese di Across the River and Into the Trees, adattamento cinematografico dell’opera scritta da Ernest Hemingway (conosciuta in italliano con il titolo Di là dal fiume e tra gli alberi). Ad ospitare regista, cast e crew è stato il Veneto. La pellicola è diretta da Paula Ortiz che ha diretto un cast brillante composto da Liev Schreiber, Matilda De Angelis, Josh Hutcherson, Laura Morante, Sabrina Impacciatore e Massimo Popolizio.



I produttori di Across the River and Into the Trees sono Robert MacLeon della Tribune, John Smallcombe e Ken Gord. La sceneggiatura è stata scritta da Peter Flannery.



Il film si è avvalso del contributo della Regione del Veneto e del supporto della Veneto Film Commission.



Sinossi del romanzo:

Un colonnello americano cinquantenne reduce di due guerre mondiali è follemente innamorato di una giovanissima nobildonna veneziana. Un'antica ferita di guerra, occorsagli trent'anni prima nella campagna veneta di Fossalta, si è riacutizzata e mina la sua salute. Tra l'Hotel Gritti e l'Harry's Bar, tra la laguna e i palazzi della buona società, il protagonista va incontro alla più difficile delle esperienze umane, la morte. Con i suoi disperati modi di dire, di fare, di bere, di distruggersi con dolcezza, l'ufficiale rappresenta l'ennesima maschera dello stesso Hemingway che, giunto alla maturità, inizia a sentire tutto il peso della propria vita.