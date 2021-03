Dakota Johnson reciterà in Cha Cha Real Smooth

News





13/03/2021 |

Nuovo impegno cinematografico in vista per Dakota Johnson, la star della trilogia di Cinquanta Sfumature. L’attrice reciterà da protagonista in Cha Cha Real Smooth, pellicola che sarà co-finanziata e prodotta dalla Picturestart e dalla Endeavor Content. La Johnson sarà diretta da Cooper Raiff che ha anche curato la sceneggiatura. Lo stesso regista reciterà all’interno del film.



Raiff sarà il produttore con la Johnson e Ro Donnelly.



La storia racconterà di un uomo (interpretato da Raiff), animatore durante le feste, che stringe un’amicizia con una giovane madre (Johnson) e sua figlia autistica.



Dakota Johnson ha terminato da poco le riprese di Am I Ok? mentre lo scorso anno ha recitato all’interno del film L’Assistente delle Star. Per Raiff si tratta della seconda opera da regista dopo Shithouse.