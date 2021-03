Laurence Fishburne e Michelle Yeoh reciteranno in The School For Good and Evil

News





13/03/2021 |

Altre due star sono entrate a far parte del cast di The School For Good and Evil. Stiamo parlando di Laurence Fishburne e Michelle Yeoh che interpreteranno The Schoolmaster e Anemone. Gli attori in questione si uniscono così ad un cast che comprende anche Charlize Theron, Kerry Washington, Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso.

L'adattamento del romanzo fantasy di Soman Chainani, sviluppato da Netflix, sarà diretto da Paul Feig, regista che nel 2019 ha portato nelle sale Last Christmas.



Il libro segue le avventure di due amiche per la pelle, Sophie e Agata, all'interno della Scuola del Bene e del Male, dove ragazzi e ragazze sono addestrati per diventare eroi e cattivi delle fiabe. Sophie ha ambizioni da principessa e si aspetta di essere scelta per la Scuola del Bene mentre Agatha sembra essere perfetta per la Scuola del Male. Le due scelte così diverse presto metteranno a dura prova l'amicizia delle ragazze. Il libro fu pubblicato nel 2013 e fa parte di una serie che comprende in totale sei testi.§



Nella parte dei personaggi principali troveremo Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso.



Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Jane Startz e Laura Fischer e Feig saranno i produttori mentre Zack Roth, Patricia Riggen e Chainani saranno i produttori esecutivi.