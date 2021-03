Mystery Girl: Tiffany Haddish sarà la protagonista del film di McG

News





13/03/2021 |

Vista recentemente nella serie The Freak Brothers, Tiffany Haddish è stata ingaggiata per recitare all’interno di Mystery Girl, la pellicola del regista McG.



Basato sul fumetto della Dark Horse, creato da Paul Tobin e Alberto Alburquerque, il film vede la Haddish interpretare Trine, una sensitiva che vive a Los Angeles ma che non ricorda nulla circa il suo passato. Nonostante questo svilupperà, guidata da una voce onnisciente, un potere particolare che le permetterà di scoprire i segreti più oscuri di ogni persona. Quando un ufficiale della polizia di Los Angeles la cercherà nella speranza di risolvere con lei un misterioso caso di omicidio, entrambi verranno accusati del delitto e dovranno lavorare per risolvere il mistero finale.



La Haddish sarà la produttrice attraverso la sua compagnia She Ready Productions. Tra i produttori troviamo anche McG e Mary Viola.