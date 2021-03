Godzilla vs Kong: online uno spettacolare Imax poster

News





13/03/2021 |

E' stato rilasciato un Imax poster spettacolare di Godzilla vs Kong. Adam Wingard è il regista della pellicola, quarto monster movie della Legendary dopo Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters. Reciteranno all'interno del film Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.



Eric Pearson e Max Borenstein hanno scritto la sceneggiatura.



Il film debutterà il 31 marzo e sarà disponibile nelle sale e sulla piattaforma HBO Max.



Sinossi di Godzilla vs Kong:

Due leggende si scontrano in "Godzilla vs Kong": questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.