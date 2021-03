The Flash: Maribel Verdù reciterà nel film, Billy Cudrup esce dal progetto

News





15/03/2021 |

Continuano ad arrivare novità circa il cast di The Flash. All'interno del film troveremo anche Maribel Verdù, attrice scritturata per interpretare la mamma del protagonista Barry Allen. Ma per una nuova star che arriva, ce ne è un altro che non potrà partecipare alle riprese. Billy Cudrup, attore che in passato ha recitato nella parte del papà di Barry Allen, è stato costretto a lasciare il progetto a causa di altri impegni.



La pellicola, le cui riprese partiranno nel mese di aprile a Londra, sarà diretta da Andy Muschietti che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Christina Hodson. Protagonista del film sarà Ezra Miller. In The Flash reciteranno anche Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi chiamati a riprendere il ruolo di Batman. Gli attori hanno interpretato l'Uomo Pipistrello in epoche differenti, diretti rispettivamente da Zack Snyder il primo e da Tim Burton il secondo.



Il cast, inoltre, vede al suo interno anche Kiersey Clemons tornata per indossare i panni di Iris West la fidanzata del protagonista



The Flash uscirà a novembre 2022.