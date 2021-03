Concrete Cowboy: online il primo poster ufficiale

News

15/03/2021 |

Tramite Netflix ecco a voi il primo poster ufficiale di Concrete Cowboy, la pellicola adattamento del famoso romanzo di Greg Neri. Il film sarà diretto dal debuttante Ricky Staub e sarà prodotto dalla Green Door Pictures di Idris Elba. Staub e Dan Walser sono gli sceneggiatori mentre i protagonisti del film sono Idris Elba e Caleb McLaughlin.



Il film racconta la storia di un quindicenne di nome Cole che vive con il padre Harp nel North Philadelphia dove, nonostante la violenza e la povertà diffusa, scopre un modo di riscattarsi nell'equitazione urbana.



Jeff Waxman, Jen Madeloff, Sam Mercer, Tegan Jones e Walser sono gli altri produttori del film il cui cast è in via di definizione.



Il debutto ufficiale sulla piattaforma streaming è prevista per il 2 aprile