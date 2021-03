Nomadland: rilasciato un nuovo spot in lingua originale

News





16/03/2021 |

La Searchlight Pictures ha distribuito in rete una clip internazionale di Nomadland, pellicola la cui regia è stata curata da Chloé Zhao, regista che ha lavorato al cinecomic Gli Eterni. Il film, che ha trionfato agli ultimi Golden Globe, è basato sul romanzo di Jessica Bruder ed ha una sceneggiatura curata dalla stessa Zhao.



Protagonista di Nomadland è Frances McDormand con David Strathairn, Bob Wells e Linda May che completano il cast. La storia racconta di una donna sulla sessantina che, dopo aver perso tutto durante la Grande Recessione, deciderà di vivere come una nomade in giro per gli Stati Uniti.



Nomadland è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e non ha ancora una data di uscita per quanto riguarda il nostro Paese. Il film ha ricevuto sei nominations agli Oscar 2021.



La pellicola è disponibile su Hulu.