The Outpost: online il primo trailer italiano

16/03/2021 |

Direttamente dal canale ufficiale della Eagle Pictures ecco a voi il trailer italiano di The Outpost, war thriller movie ambientato in Afghanistan che sarà disponibile dal 1° aprile in DVD e Blu-ray. La pellicola con protagonisti Scott Eastwood e Orlando Bloom è basata sul libro di Jake Tapper The Outpost: An Untold Story of American Valor e racconta la storia della battaglia di Kamdesh avvenuta in Afghanistan nel 2009.



La regia è di Rod Lurie mentre la sceneggiatura è stata scritta da Paul Tamasy ed Eric Johnson. Nel cast troviamo anche Caleb Landry Jones, Jack Kesy, Taylor John Smith, Jacob Scipio e Milo Gibson.



Sinossi di The Outpost:

La vera, eroica storia di 54 soldati americani, impegnati nella guerra in Afghanistan. Nel 2008 alcuni avamposti militari sono stati creati dall’esercito americano per controllare i movimenti dei Talebani. Camp Keating, situato in una stretta valle circondata da alte montagne, è uno di questi. Quando oltre 300 Talebani insorti sferrano un sanguinoso attacco a sorpresa, l’avamposto viene bombardato a colpi di granate e mortai da ogni fronte. Un assalto feroce che lascia vittime e distruzione...solo i più valorosi potranno sopravvivere e tornare alle loro case.