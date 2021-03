The Texas Chainsaw Massacre: Fede Alvarez parla del film

News





17/03/2021 |

Come sappiamo Fede Alvarez sta lavorando ad un nuovo capitolo della saga di Non Aprite Quella Porta. Fino ad oggi i dettagli del progetto non erano stati ancora svelati mentre ora arriva una novità importante svelata dallo stesso regista che per l'occasione sarà solo produttore. Nel corso di un'intervista all'interno del podcast The Boo Crew, Alvarez ha spiegato che il suo film sarà un sequel di quello di Tobe Hooper in cui vedremo un Leatherface invecchiato.



The Texas Chainsaw Massacre, questo il titolo, sarò diretto da David Blue Garcia.



Chris Tomas Devlin ha curato la sceneggiatura di The Texas Chainsaw Massacre che, come è stato annunciato, riprenderà l'opera originale di Tobe Hooper uscita nel 1974.



Il cast comprende Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Mark Burnham, Moe Dunford, Olwen Fouéré, Alice Krige, Jacob Latimore, Nell Hudson, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope e Jolyon Coy.



Fede Alvarez è il produttore con Rodolfo Sayagues della Bad Hombre, Kim Henkel, Ian Henkel e Pat Cassidy.