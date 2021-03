The Gray Man: la città di Praga ospiterà le riprese del film con Ryan Gosling

News

18/03/2021 |

Sarà anche la città di Praga ad ospitare le riprese di The Gray Man, il thriller movie che sarà sviluppato da Netflix. Protagonista di questo film è Ryan Gosling diretto dai fratelli Joe ed Anthony Russo. Il cast guidato dai due registi è veramente interessante e comprende Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Julia Butters, Billy Bob Thornton ed Alfre Woodard.



The Gray Man è una delle produzioni Netflix più costose di sempre con i suoi 200 milioni di dollari che gli hanno permesso di superare The Irishman di Martin Scorsese sempre di Netflix (159 milioni).



Le riprese sono attualmente in corso a Los Angeles.

I Russo hanno scritto anche la sceneggiatura, insieme a, e si occuperanno della produzione tramite la loro AGBO. La storia racconta di un ex agente della CIA trasformatosi nel tempo in killer di professione ed un suo vecchio amico, divenuto ora il suo più acerrimo nemico. Il primo sarà interpretato da Gosling, il secondo da Evans.