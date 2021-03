Hourman: il fumetto DC Comics diventerà un film

News





18/03/2021 |

Un altro eroe dei fumetti della DC Comics sarà protagonista di una pellicola sviluppata dalla Warner Bros. Pictures. Stiamo parlando di Hourman.

Hourman è un personaggio nato nel 1940 grazie a Ken Fitch e Bernard Baily ed ha avuto nel corso del tempo tre differenti incarnazioni: Rex Tyler, Rick Tyler e Matthew Tyler. Del progetto ancora non si sa nulla, quindi non è chiaro quale tipo di personaggio verrà preso in considerazione.



Tra i produttori, oltre alla Warner e alla DC Comics, troviamo anche la Chernin Entertaiment, al debutto ufficiale per un’opera proveniente dalla casa di fumetti. Della sceneggiatura si occuperanno Gavin James e Neil Widener.



Rex Tyler è il primo personaggio ad aver assunto l’identità di Hourman: parliamo di uno scienziato, appassionato di chimica, che crea una vitamina chiamata Miraclo in grado di donare a chi la assume massima forza e massima velocità. Rex è anche il creatore della Justice Society of America.



Il progetto attualmente non ha un regista.