Il Gatto con gli Stivali 2: annunciata la data di uscita

18/03/2021 |

La Universal Pictures ha annunciato la data di uscita del secondo capitolo de Il Gatto con gli Stivali. Lo studio ha anche svelato quello che sarà il titolo originale del film: Puss in Boots: The Last Wish. La pellicola farà il suo debutto ufficiale il 23 settembre 2022 grazie alla regia di Joel Crawford (regista chiamato a sostituire Bob Persichetti).

Antonio Banderas, come nel primo film, tornerà a dare la voce al protagonista che, in questo sequel, partirà per un viaggio avventuroso con un obiettivo: ritrovare il mitologico Ultimo Desiderio in grado di restituirgli tutte le sue nove vite.



Il Gatto con gli Stivali era uscito nelle sale nel 2011 grazie alla regia di Chris Miller ed incassò in tutto il mondo 554 milioni.