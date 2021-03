Natalie Erika James dirigerà lhorror movie Apartment 7A

News





19/03/2021 |

Dopo essere stata elogiata dalla critica per Relic, pellicola che ha segnato il suo esordio da regista, Natalie Erika James è pronta per un nuovo progetto. Sulla sua agenda la regista ha infatti scritto il nome Apartment 7A, film che verrà da lei diretto e sviluppato dalla Paramount Players.



John Krasinski ed Allyson Seeger sono i produttori attraverso la loro Sunday Night Productions insieme a Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller della Platinum Dunes.



I dettagli circa la trama non sono stati rivelati, le uniche informazioni raccontano che si tratta di un thriller a tinte psicologiche. La James si occuperà della sceneggiatura con Christian White sulla base di uno script realizzato da Skylar James.

La produzione potrebbe partire entro l’anno in corso.