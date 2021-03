Andy Serkis produrrà l'adattamento cinematografico di The Last House on Needless Street

News





19/03/2021 |

Andy Serkis e Jonathan Cavendish della Imaginarium Productions hanno opzionato i diritti dell’imminente romanzo di Catriona Ward dal titolo The Last House on Needless Street. La Ward sarà anche la produttrice esecutiva assieme alla Imaginarium.



Il libro rappresenta la terza fatica letteraria della scrittrice e racconta la storia di Ted, un uomo che vive con la figlia Lauren e la sua gatta Olivia in una casa situata alla fine di una strada ordinaria. Un misterioso segreto, però, alberga nell’abitazione e quando un nuovo vicino improvvisamente farà la sua comparsa ciò che è sepolto tra gli alberi di betulla dietro la loro casa tornerà a perseguitarli tutti.



Del progetto ancora non si conoscono gli attori e il nome del regista, dunque non è chiaro se sarà lo stesso Serkis a prendere in mano la regia. Serkis ha recentemente diretto Venom: Let There Be Carnage che uscirà il prossimo autunno.