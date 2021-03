Ace Ventura tornerà con un terzo film!

News





19/03/2021 |

Ricordate Ace Ventura, il famoso Acchiappanimali interpretato da Jim Carrey nel 1994? Beh, se vi siete divertiti con la pellicola originale ed il suo sequel, Ace Ventura – Missione Africa (uscito nel 1995), allora preparatevi perché presto arriverà anche il terzo film!

La Morgan Creek Entertainment ha deciso infatti di mettere in cantiere l’opera che sarà distribuita sulla piattaforma Amazon Prima Video. Il progetto sta muovendo i primi passi e sono stati annunciati già gli sceneggiatori: Pat Casey e Josh Miller, gli scrittori che hanno lavorato a Sonic – Il Film.



Del progetto ancora non si conoscono i dettagli e non è stato annunciato il nome del regista. Nessun riferimento neanche ad un’eventuale presenza di Jim Carrey, attore che ha ottenuto un grande successo proprio con questo film.