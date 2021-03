Resident Evil: ecco il titolo ufficiale

News





Poche settimane fa era stato diffuso online il primo poster ufficiale del nuovo Resident Evil. Ora, invece, ecco arrivare un'altra novità: il titolo del film. A rivelarlo è stato il regista Johannes Roberts nel corso di un evento virtuale del SWSX Film Festival. Il film si chiamerà Resident Evil: Welcome To Raccoon City. E dunque il titolo richiama a gran voce il videogame e la città che ha aperto le porte ai primi capitoli di questa saga. Roberts ha inoltre dichiarato che l’atmosfera è l’aspetto più rilevante del film: “Adoravo l’atmosfera cupa, dark e inquietante dei videogiochi e ho cercato di riproporla. Per farlo ho preso spunto da Distretto 13 e Fog, entrambi di John Carpenter, io sono un suo grandissimo ammiratore. Le location saranno due: la stazione di polizia, con toni da film d’assedio, e la villa dove tutto sarà più terrificante”.

Roberts ha anche scritto la sceneggiatura. Al momento, però, non sono stati rilasciati i dettagli riguardanti la trama della pellicola, anche se sappiamo che sarà ambientata a Raccoon City nel 1998 (periodo che richiama a gran voce il primo videogioco).



Nei ruoli di Jill, Claire, Chris e Leon troviamo Hannah John-Kames, Kaya Scodelario, Robbie Amell e Avan Jogia mentre Neal McDonough, Tom Hopper e Donal Logue saranno William Birkin, Albert Wesker e il capo della Polizia Brian Irons.