Beverly Hills Cop 4: Eddie Murphy parla del progetto

22/03/2021 |

Lo scorso gennaio i registi Adil El Arbi e Billah Fallah avevano rilasciato un aggiornamento sul tanto atteso quarto capitolo di Beverly Hills Cop. A distanza quasi di un anno, però, il progetto non è ancora partito ma, e questa è la notizia, non è tramontato. Il protagonista Eddie Murphy ha rilasciato alcune dichiarazioni, infatti, in merito al film: “Il progetto è nelle mani di Netflix – ha raccontato durante la promozione di Il Principe Cerca Figlio – e stanno sviluppando la sceneggiatura. Questo sarà il mio prossimo progetto ma non lo porterò avanti fin quando non avremo la giusta sceneggiatura”.



La saga di Axel Foley, storico poliziotto della trilogia di Beverly Hills Cop, è destinata dunque a proseguire (anche se bisogna capire i tempi). A produrre il film sarà sempre Jerry Bruckheimer.



Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills, primo film del franchise, è uscito nel 1984 grazie alla regia di Martin Brest e nel 1987 e nel 1994 sono uscite altre due pellicole, Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II e Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III, grazie alla regia prima di Tony Scott e poi di John Landis.